TFA sostegno IX ciclo | quando il test preselettivo non si svolge e i candidati tutti ammessi d’ufficio alla prova scritta

(Di martedì 9 aprile 2024) In virtù di alcune disposizioni normative, nonagli aspiranti all'accesso al TFAIXranno i previstipreselettivi.non si svolgono per. L'articolo .

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie ... (orizzontescuola)

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie ... (orizzontescuola)

TFA sostegno in Spagna: il punto di Titolispagna - La specializzazione al TFA sostegno in Spagna è garantita in Italia e in tutta la UE soltanto da un percorso ossia il "Master Universitario in Educazione Speciale": vi spieghiamo tutti i suoi vantaggi ...italiaoggi

La scuola in affitto, la Gilda denuncia un grande spreco di denaro pubblico. In Sicilia oltre 7 milioni di euro all’anno, Lombardia più di 6 - Un'indagine della Gilda-Unams denuncia la situazione paradossale di molte scuole italiane, costrette a pagare affitti privati esorbitanti per edifici che potrebbero essere di proprietà pubblica.orizzontescuola

Tfa sostegno IX ciclo con accesso diretto: cosa accade a chi non rientra nella quota di riserva - Cosa accade ai docenti che hanno i requisiti per l'accesso diretto al Tfa sostegno 2024, ma che non rientrano nella quota di riserva dei posti pari al 35% Vediamolo con i bandi degli atenei.money