TFA sostegno IX ciclo | i BANDI Aggiornato con Palermo Le Università chiedono i 24 CFU

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)