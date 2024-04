Tesla annuncia il lancio del robotaxi a guida autonoma | uno sguardo al futuro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) La notizia è stata pubblicata dal profilo X di Elon Musk:ndo la nuova uscita diil: In un annuncio rivoluzionario, Elon Musk, CEO di, ha rivelato i piani per la presentazione di uncompletamente autonomo l’8 agosto. Questo sviluppo segna un passo significativo avanti nel campo della tecnologia di, poichépunta a ridefinire ildei trasporti. La visione di Musk per le capacità dicompleta (FSD) dinon è altro che rivoluzionaria. In un post su X lo scorso marzo, ha affermato con decisione che i veicoli dotati di FSD avranno abilità sovrumane, rendendo strano in ...