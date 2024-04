Terremoto nella notte | magnituto 4 5

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024), precisamente alle 00:59 ora locale (23:59 in Italia), una scossa didi magnitudo 4.5 ha colpito la Grecia occidentale, creando apprensione tra gli abitanti. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, ilha avuto il suo ipocentro a 29 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato localizzatoregione dell’Etolia-Acarnania. Al momento, non emergono segnalazioni di danni a persone o strutture. La notizia rassicurante si diffonde, mentre le comunità locali e le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione per ogni eventuale sviluppo. La scossa diè stata avvertita chiaramente anche al di fuori dei confini greci, in particolare nelle regioni italiane di ...