Terremoto nella notte in Grecia | forte scossa di magnitudo 4 5 avvertita anche in Puglia e Calabria

nella notte , precisamente alle 00:59 ora locale (23:59 in Italia), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito la Grecia occidentale, creando apprensione tra gli abitanti. Secondo i dati ... (thesocialpost)

Sono stati fatti Controlli alle infrastrutture e alla rete metropolitana, in più sono stati bloccati gli aeroporti Momenti di paura a New York. Un terremoto registrato in una delle città più ... (notizie)