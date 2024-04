Terremoto in Grecia | sisma avvertito anche in Puglia e Calabria

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) –inalle 00.59 (ora locale, le 23.59 in Italia) nella notte tra lunedì 8 aprile e martedì 9. La scossa, di magnitudo 4.5, si è verificata a una profondità di 29 km ed è stata avvertitain Italia, in. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

