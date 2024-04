(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 aprile- Da Barcellona a Milano: "Terrasza" la nuova piattaforma phygital dedicata alper esterni arriva nel capoluogo lombardo dal 15 al 21 aprile, in occasione delWeek . Nel suggestivo contesto deldi Alik, sede del Centro Artistico Alik Cavaliere, in via de Amicis 17, il distretto delle 5vie, verranno presentate le novità di aziende che rappresentano le diverse tipologie di arredi e complementi necessari per gli spazi all’aperto. L’allestimento avrà la supervisione dell’architetto Giovanni Rivolta dello studio A4A Rivolta Savioni Architetti. Tantissimi i brand presenti italiani e stranieri. Neldi Alik, sarà allestito un cinema all'aperto, con una platea composta da sedute per esterni di varie tipologie e di diverse aziende. Oltre alle immagini da ...

‘Terrasza’ debutta al Fuorisalone 2024: un giardino per l'outdoor design - Milano, 9 aprile 2024 - Da Barcellona a Milano: " Terrasza" la nuova piattaforma phygital dedicata al design per esterni arriva nel capoluogo lombardo dal 15 al 21 aprile, in occasione del Design Week ...ilgiorno

Di corsa da Lignano a Bibione: il 30 giugno debutta la Over Borders Half Marathon - Pubblicità. Per questo spazio Clicca qui La Over Borders Half Marathon partirà da Lignano Sabbiadoro, con start nei pressi della Terrazza a Mare, uno dei simboli della città friulana, e si concluderà ...nordest24

Pieroni debutta con "Le ragazze della terrazza" - Debutto letterario ad Ancona per Mirella Pieroni con il romanzo "Le ragazze della terrazza", presentato a Falconara Marittima. La storia di Milena e delle sue amiche che trovano conforto nella scrittu ...ilrestodelcarlino