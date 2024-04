Terranuova | Andrea Dovizioso è rimasto coinvolto nell’ incidente durante l’allenamento

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ex campione del mondo di classe 125,, è statoin unquesta mattina mentre si allenava sulla pista da cross diBracciolini, Arezzo., 38 anni, ha riportato un trauma cranico nella caduta dalla sua moto. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice tre per precauzione. L’è avvenuto poco dopo le 11 e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per fornire assistenza. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

