Terra Amara | anticipazioni 12 aprile | Zuleyha e Hakan convoleranno a nozze | ma lei deve far attenzione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 9 aprile 2024)12: grandi e bellissime novità per, ma Colak “aspetta al varco” la Altun.12: terribile scontro tra Abdulkadir e Betul. Intanto Colak… Betul e Abdulkadir screenshot @(Foto da Facebook)L’uomo è furioso perché lei ha sposato (per interesse) Colak e la affronta. Vahap si mette in mezzo e caccia la giovane. Il Comune avvisa per la terza volta il marito di quest’ultima che il suo ristorante sarà presto demolito per alcune irregolarità, ma lui dice a tutti quanti che dietro c’è la vendetta di Lutfiye. Colak screenshot @(Foto di ...