Ternana nelle mani di Franchi e Vitali Tante incognite per il match a Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)in vista della partita di. Sarà la prima in cui, dopo lungo tempo, ladovrà rinunciare a Iannarilli. Il campionato del portiere sembra finito a causa della frattura di due costole (un’ipotesi ottimistica indica che potrebbe recuperare per le ultime due gare). Di certo, a iniziare dalla sfida dello "Zini" vedremo tra i pali uno tra, giovani su cui si ripone grande fiducia, ma che ovviamente non possono garantire l’esperienza di "Ianna", a maggior ragione in una striscia di gare che si preannunciano caldissime. Ma Breda, anche considerando quanto visto contro il Modena, deve risolvere problemi in ogni reparto. In difesa è da individuare chi ricoprirà il ruolo di braccetto di destra lasciato libero da Sgarbi che ha chiuso in anticipo la ...