Tentata rapina sulla Circumvesuviana | quattro misure cautelari

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)persone indiziate pera bordo di un treno delladiretto a Sorrento. Oggi, personale del Commissariato di Torre Annunziata coadiuvato dal personale della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati di P.S. napoletani San Carlo all’Arena, San Ferdinando, San Paolo e Vicaria Mercato, ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Torre Annunziata Destinatari della misurapersone, abitanti in Napoli, in quanto gravemente indiziate, in concorso tra ...