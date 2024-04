Tendono un cavo d’acciaio in mezzo alla strada a Milano | rischiano al massimo 4 anni di carcere

(Di martedì 9 aprile 2024) Per due dei tre ragazzi che lo scorso giugno tesero und'acciaio in viale Toscana a, rischiando di uccidere diverse persone, si avvicina l'udienza preliminare: uno ha chiesto il patteggiamento, l'altro il rito abbreviato.

È stato chiesto il giudizio immediato per Alex Baiocco e Michele Di Rosa, i due ragazzi di 24 e 18 anni che, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi, avrebbero teso un cavo d'acciaio ad altezza ... (fanpage)

Il cavo teso a Milano, il 18enne si fa avanti: "Due anni e mezzo per il gioco mortale" - Michele Di Rosa vorrebbe patteggiare: udienza il 16 maggio. Il complice Alex Baiocco punta al rito abbreviato (con sconto di pena). Per gli autori della "bravata per noia" caduta l’accusa di strage ...ilgiorno

