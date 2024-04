Tavelli | «Ma avete visto visto quanti giocatori dell’Inter sul 2-1!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)stupito sul gol del 2-1 di Frattesi durante Udinese-Inter. Il giornalista sottolinea la grande voglia della squadra di Inzaghi di vincere la partita. EPISODIO ? Fabioa Sky Sport si concentra sulla vittoriaa Udine: «Chi entra in corsa non deve fare il Salvatore della Patria, ma poi succede che in occasioni come queste c’è Frattesi che si trova sempre lì. Ma se vediamo l’azione del 2-1, come hanno esultato, e sul palo di Lautaro Martinez i treche arrivano prima sulla palla sono quelli. Sinonimo di voglia e fame». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...