Tajani-Lupi presentano lista unitaria | forza rassicurante al centro

(Di martedì 9 aprile 2024) "Unaaldell'Europa". È questo lo slogan, accompagnato dal volto di Silvio Berlusconi, scelto dallaItalia-Noi Moderati in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Oggi in una conferenza stampa alla Camera Antonioe Mauriziohanno presentato il simbolo: al- tra il logo di Fi e 'Noi moderati' - la scritta "Berlusconi presidente"."Mi auguro vincano i sovranisti europei come noi, non i sovranisti nazionali. Insieme possiamo superare ampiamente il 10%", si è detto convintoche ha assicurato: "Non è soltanto una operazione elettorale, vogliamo rinre e dare una prospettiva a un progetto che deve vedere il Ppe al ...