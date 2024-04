Suviana | esplosione alla centrale idroelettrica | il video dall’alto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Bologna, 9 aprile 2024 –nelladi Bargi sull'Appennino bolognese nei pressi del bacino di. Si registrano tre morti, ma le persone coinvolte sarebbero in totale una dozzina. Non interessati la diga e il bacino, l'è infatti avvenuta a 2 km di distanza dstruttura e a trenta metri di profondità, al piano nove. Secondo quanto riferisce Enel Green Power, la società che la gestisce la, a quel piano ci sono i trasformatori ma "non si sa ancora da cosa sia dipeso l'evento". I locali interessati sarebbero sommersi dall’acqua. Ladi Bargi è la più potente dell’Emilia Romagna. Enel Green Power fa sapere che "la produzione è stata fermata, senza causare alcun impatto sulla fornitura del ...