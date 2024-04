Supplenze | scuole alla ricerca di docenti Interpelli

(Di martedì 9 aprile 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo Domanda GPS ... (orizzontescuola)

Graduatorie terza fascia ATA: senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si potranno svolgere Supplenze - Atteso nelle prossime settimane il decreto di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia. Gli aspiranti dovranno essere ...orizzontescuola

Personale ATA 2024, graduatorie III fascia e 24 mesi: le ultime novità – Rivedi la Diretta - Si è tenuto il 4 aprile, un incontro di informativa al Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’aggiornamento delle graduatorie di III fascia e di quelle dei 24 mesi del personale ATA. Dall’incontr ...tecnicadellascuola

Scuola, la protesta degli «invisibili»: «Noi idonei ad un concorso, ma in classe ci vanno i precari» - Il rischio paventato dall'associazione «Idonei 2020 per il ruolo, Gli invisibili» è che adesso possano essere scavalcati anche dai neo assunti dei concorsi banditi coi fondi del Pnrr. In totale si par ...corriere