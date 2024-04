Superlega | arriva la bocciatura del Parlamento Europeo La situazione

La Juventus non esce dal progetto Superlega, anche e soprattutto per il veto imposto da parte di Real Madrid e Barcellona. Ora resta la curiosità di capire cosa farà il presidente FIGC Gabriele ... (inter-news)

Il progetto Superlega e le squadre italiane coinvolte: sputano 4 club, l’annuncio ha lasciato anche i tifosi senza parole. Il progetto Superlega è tutt’altro che arenato. Ne sono convinti ormai in ... (rompipallone)

La Superlega continua a far discutere il mondo del calcio europeo, e l’ultima novità è che il progetto potrebbe coinvolgere 4 italiane, ma non la Juve. Il dibattito attorno alla Superlega non passa ... (serieanews)