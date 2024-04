SuperEnalotto | Lotto e 10eLotto | l’estrazione di oggi martedì 9 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Torna anche per questa sera la caccia alla sestina vincente che, se indovinata, cambierebbe la vita del fortunato vincitore. Si rinnova l’appuntamento con le estrazioni die 10e. Quello di stasera è il concorso delnumero 57. Il jackpot per il "6" ammonta a 87,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato realizzato lo scorso novembre 2023 a Rovigo e il fortunato vincitore in quella occasione si portò a casa un montepremi da 85 milioni grazie a una schedina da tre euro. Notizia in aggiornamentoROMA NAPOLI MILANO BARI CAGLIARI GENOVA TORINO FIRENZE PALERMO VENEZIA NAZIONALELa combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: ...