Supercoppa d’Arabia | Cristiano Ronaldo espulso Jorge Jesus | “Non è abituato a perdere”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Rosso diretto ed eliminazione in semifinale: una serata da dimenticare pernella semifinale della. Una gomitata è costata l’espulsione al portoghese, che poi ha applaudito ironicamente il direttore di gara uscendo dal campo. A difenderlo è stato nel post-partita l’allenatore dell’Al-Nassr: “Una decisione sbagliata, era un contatto marginale. Il difensore dell’Al Hilal ha fatto finta di essere stato colpito in faccia. Il VAR sarebbe dovuto intervenire”. Ha parlato anche l’allenatore dell’Al-Hilal,: “è un esempio, un modello per tanti. Ai migliori giocatori al mondo non piace mai. Non ènella sua carriera ed è naturale per lui ...