SUM#08 – Intervista ad Andrea Goltara | la promozione della natura

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di martedì 9 aprile 2024) In vista del prossimo SUM, previsto per il 13 aprile ad Ivrea, abbiamo avuto l’opportunità di colloquiare con il Dott., Direttore di CIRF, un’organizzazione attiva sul territorio italiano da 25 anni nella difesa dei fiumi italiani! Il Dott.ha fornito un quadro dettagliatosituazione dei fiumi italiani, sottolineando la necessità di un approccio piùle nella loro gestione. In Italia, l’artificializzazione dei corsi d’acqua è estremamente diffusa, con conseguenze devastanti sull’ambiente e sulla sicurezza idrica. Nel video qui sotto trovate l’completa. Una delle sfide principali è il distacco culturale degli italiani rispetto ai fiumi, sia fisicamente che a livello di conoscenza e comprensione delle dinamiche fluviali. Mentre in altri paesi ...