Sul caso Ilaria Salis serve uno scatto di dignità nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Comincio con il ricordare la vicenda di, per passare, come presto si vedrà, a unche riguarda l’intera Unione Europea e che lascia davvero sgomenti di fronte alla situazione di estrema difficoltà politica, geopolitica, economica, sociale e morale nella quale siamo venuti a trovarci. Desidero innanzitutto ricordare che la vicenda di, la quale, dopo 13 mesi di detenzione preventiva, è stata portata in aula, incatenata mani e piedi come una malfattrice, per sentirsi negare per la seconda volta gli arresti domiciliari (essendo stata accusata di una aggressione giovanile antifascista), è un fatto scandaloso che offende in modo gravissimo ladie nello stesso tempo quella di tutti gli italiani. Si deve infatti ricordare al ...