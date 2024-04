(Di martedì 9 aprile 2024) NAPOLI – “Stiamo investendo una quantità di miliardi e di energie come non c’è precedente: in tutta Italia e soprattutto al Sud perdecenni di”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, parlando con i giornalisti al museo di Pietrarsa di Portici (Napoli), a margine del suo intervento alla tappa partenopea del tour “L’Italia dei sì”. “Sto investendo sull’alta velocità, sulle Olimpiadi invernali, sulla diga di Genova, ma soprattutto perilin tante regioni del Mezzogiorno: conto, alla fine del mio mandato, di aver unito il Paese, cosa che negli ultimi decenni qualcuno, soprattutto a sinistra, non è riuscito a fare. Noi il green – aggiunge– lo facciamo coi fatti, non con le chiacchiere di Bruxelles, le auto ...

Sud, Salvini: “Investimenti senza precedenti per recuperare ritardo” - NAPOLI - "Stiamo investendo una quantità di miliardi e di energie come non c'è precedente: in tutta Italia e soprattutto al Sud per recuperare decenni di ...lopinionista

Salvini a Napoli rilancia il piano casa: «Ma non sarà un condono» - «Ci stiamo lavorando da mesi: ancora qualche giorno e presenteremo il testo a tutta la squadra di governo», spiega Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture è al museo ...ilmattino

Napoli, Salvini va da Manfredi: “Con lui si può dialogare”, progetti metrò e tangenziale - Matteo Salvini piomba a Napoli per tenere a battesimo il gruppo della Lega in Consiglio comunale. Ma in realtà il gruppo non c’è perché aderiscono al momento solo due consiglieri: Domenico Brescia e ...napoli.repubblica