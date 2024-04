(Di martedì 9 aprile 2024) Il registaha ammesso che sarebbe interessato ala versione's cut del suo film, arrivato nelle sale nel 2011.hato che vorrebbeuna versione's cut del suo film, arrivato nelle sale nel 2011. Il progetto è stato un flop ai box office, fermandosi a quota 89.8 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, e venendo criticato molto negativamente dalla critica. La speranza del regista Intervistato dal magazine Empire,ha ammesso: "Il mio unico film che cambierei è, perché non è mai ...

Sucker Punch, Zack Snyder rivela: "Potrei realizzare una nuova director's cut, ho il materiale necessario" - Intervistato dal magazine Empire, Zack Snyder ha ammesso: "Il mio unico film che cambierei è Sucker Punch, perché non è mai stato realmente finito nel modo corretto. Anche la director's cut non è ...movieplayer

Sucker Punch, Zack Snyder vuole “aggiustare” il finale: «Serve una campagna dei fan» - Zack Snyder spera ancora di poter rimettere mano al finale di Sucker Punch e chiede ai fan di dare il via a una campagna.bestmovie

Prototype ci contagia con il suo virus in un cosplay di Alex Mercer - Il cosplayer italiano My Little Oddworld ha condiviso una sua convincente interpretazione di Alex Mercer, protagonista di Prototype.everyeye