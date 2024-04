Stupro di gruppo in vacanza a Maiorca | arrestati quattro italiani | «In carcere senza cauzione» Gli abusi su una ragazza brasiliana

I fatti risalgono all’alba di domenica scorsa, fra le 2 e le 6 del mattino, secondo il racconto della vittima Quattro turisti italiani sono stati arrestati per violenza di gruppo contro una giovane ... (corriere)

quattro giovani italiani sono stati Arrestati in Spagna, a Palma di Maiorca: per loro l'accusa è stupro di gruppo ai danni di una donna brasiliana conosciuta in un locale (ilgiornale)