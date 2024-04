Stupro di gruppo in vacanza a Maiorca | arrestati quattro italiani | «In carcere senza cauzione» Gli abusi su una ragazza brasiliana

Quattro ragazzi italiani di età compresa tra i 24 e i 27 anni sono in carcere a Palma di Maiorca per violenza sessuale di gruppo. A denunciarli al commissariato di polizia del capoluogo delle ... (quotidiano)

Quattro turisti italiani fra i 24 e i 27 anni sono stati arrestati per una presunta violenza di gruppo nei confronti di una giovane brasiliana, avvenuta all’alba di domenica 7 aprile a Palma di ... (metropolitanmagazine)

Stupro a Maiorca, arrestati 4 italiani - Quattro turisti italiani sono stati arrestati per violenza di gruppo nei confronti di una ragazza a Playa de Palma, a Palma di Maiorca. A riferirlo sono fonti di polizia. I fatti… Leggi ...informazione

Spagna, arrestati quattro italiani per Stupro di gruppo a Maiorca - Quattro turisti italiani sono stati arrestati nell'isola di Maiorca, in Spagna, per un presunto Stupro di gruppo ai danni di una ragazza di origini ...lapresse

I fatti del 10 Aprile: disastro alla centrale idroelettrica, approvato il Def, un francobollo per Berlusconi - E' il 10 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.tp24