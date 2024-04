Striscia la Notizia | Valerio Staffelli insegue due ladre con un bambino in braccio e le fa arrestare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)continua la sua battaglia con “la” contro le borseggiatrici e lein giro per la metro e le vie di Milano. Nel servizio che andrà in onda il 10 aprile l’inviato ha rincorso dueromene una di 18 anni incinta e una di 27 anni che aveva inun bimbo di 8 mesi. Le due hanno rubato un cellulare a una 17enne mentre era seduta in un locale in piazza Gae Aulenti. Le duehanno usato la “tecnica del foglio di carta” appoggiato sopra al cellulare, distraendo così la proprietaria.che stava girando un servizio zona ha assistito al furto e ha iniziato a inseguire, assieme alla 17enne, le dueche sono state poi bloccate dalla Polizia in via Pollaiuolo. La ...