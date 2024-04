Striscia la Notizia | Tapiro d’ Oro a Diletta Leotta “rimbalzata” a Berlino all’ingresso del Berghain

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete ... (tutto.tv)

Valerio Staffelli continua la sua battaglia con “ Striscia la Notizia ” contro le borseggiatrici e le ladre in giro per la metro e le vie di Milano. Nel servizio che andrà in onda il 10 aprile ... (ilfattoquotidiano)

Diletta Leotta, Tapiro d’oro dopo essere stata "scartata" all'ingresso di un locale di Berlino: «É successo anche a Jeff Bezos» - Tapiro d'oro a Diletta Leotta. La conduttrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato lo storico trofeo di Striscia la Notizia, dopo essere stata "scartata" all'ingresso del ...leggo

Giallo a Striscia la Notizia: i Fieui di caruggi di Albenga “invadono” gli studi di Canale 5 - Mercoledì 10 aprile, gli studi di Striscia la Notizia si tingeranno del giallo dei fazzolettoni dei Fieui di caruggi di Albenga. Dopo cinque anni di assenza a causa del Covid, tornerà infatti la pacif ...savonanews

Striscia la Notizia, Tapiro a Diletta Leotta: “Rimbalzata da una discoteca” - Ovviamente no, come dimostra il servizio di Striscia la Notizia in onda martedì 9 aprile come sempre alle 20.35. Diletta Leotta “cacciata” dal Berghain di Berlino Era insieme al futuro marito Loris ...dilei