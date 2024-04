Da un lato il pressing degli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, dall’altro quello dei ministri oltranzisti di Tel Aviv che non ne vogliono sapere e minacciano una crisi di ... (lanotiziagiornale)

Nuova ondata di nuove occupazioni a Milano, gli Studenti si danno la staffetta arrivando a 10 istituti occupati durante l'anno scolastico in corso. Lo scopo, scrivono, è di "portare un dibattito ... (orizzontescuola)

stop alla diffusione dello spot delle Patatine Amica Chips, in cui una patatina viene sostituita all’ostia durante una funzione religiosa, finito nel mirino dell’Aiart ma anche di diversi utenti. Il ... (gazzettadelsud)

Stop alla chiusura non concordate delle scuole per feste religione. Valditara: “Stiamo pensando a norme ad hoc” - Il dibattito sulla chiusura delle scuole in occasione di festività religiose ha nuovamente attirato l'attenzione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'ultimo Consigl ...orizzontescuola

Enel sull’esplosione nella centrale di Bargi: “Il bacino della diga è in sicurezza, Stop alla produzione” - Il comunicato della società che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili: “Ecco come viene garantita l’evacuazione del personale” ...ilrestodelcarlino

“No alle torri d’avorio e alle torrette militari”. Tra gli studenti che manifestano contro Israele - L'annunciata sit-in davanti alla Farnesina è un mezzo flop. Tajani non li incontra, si dice invece disponibile il ministro degli Esteri di Tel Aviv ...huffingtonpost