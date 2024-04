Stop alla chiusura non concordata delle scuole per feste religione Valditara | “Stiamo pensando a norme ad hoc”

Nuova ondata di nuove occupazioni a Milano, gli Studenti si danno la staffetta arrivando a 10 istituti occupati durante l'anno scolastico in corso. Lo scopo, scrivono, è di "portare un dibattito ... (orizzontescuola)

stop alla diffusione dello spot delle Patatine Amica Chips, in cui una patatina viene sostituita all’ostia durante una funzione religiosa, finito nel mirino dell’Aiart ma anche di diversi utenti. Il ... (gazzettadelsud)

Gb, Stop al cambio di sesso per i bambini: "Più psicologo, meno farmaci" - Un report mette il freno alla furia gender: i piccoli che si credono transgender potrebbero avere dei problemi mentali ...ilgiornale

Stop alla chiusura non concordate delle scuole per feste religione. Valditara: “Stiamo pensando a norme ad hoc” - Il dibattito sulla chiusura delle scuole in occasione di festività religiose ha nuovamente attirato l'attenzione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'ultimo Consigl ...orizzontescuola

Migranti, Patto Ue in bilico. I dem voteranno contro e Weber li provoca: “Dimostrate europeismo”. Il Pd: “Voi proni all’ultradestra” - Migranti, il voto di domani sul Patto Ue non è scontato. I popolari provocano il Partito democratico che risponde per le rime ...ilfattoquotidiano