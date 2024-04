“Stop al falso cibo toscano” | al Brennero gli agricoltori bloccano i tir per protesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 - Nel ventre delle cisterne e dei tir in transito dal passo delfermati dal “muro” di Coldiretti c’erano fiumi di latte destinati a noti caseifici pronti per diventare yogurt tricolori, formaggi con l’etichetta già scritta in italiano a cui basta aggiungere solo il marchio dell’azienda importatrice per finire sui banchi della grande distribuzione, centinaia di cosce di maiale allevate in Germania a cui è sufficiente la salatura per poter fregiarsi del marchio Made in Italy, tulipani dal nord Europa, avocado prodotti in Sudafrica ma esportati dalla Moldavia, poi grano, pere, patate e tanti prodotti ortofrutticoli di origine estera destinati ai mercati e alle aziende nostrane che li faranno diventare, come per magia, prodotti italiani. Latticini, insaccati, olio, ortaggi, frutta, fiori la cui provenienza è dubbia che sono una piaga per ...