Stellar Blade ha raggiunto la fase Gold | lo sviluppo è terminato

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 aprile 2024) Sony Interactive Entertainment e Shift Up hanno annunciato chehaal, rassicurando di conseguenza che il gioco verrà rilasciato in esclusiva su PS5 nella giornata del 26 Aprile 2024, scalzando quindi il rischio di subire un rinvio. Per chi non sapesse di cosa si tratti, laindica l’inizio delladi stampa dei dischi utilizzando un disco in oro (da qui il nome), così da poter inviare nei negozi le copie da mettere in vendita ed indicando di conseguenza sostanzialmente la fine dellodel gioco di turno. Come possiamo leggere su PlayStation Blog, Shift Up ha ricordato che storia dicatapulta i giocatori in una Terra desolata ed ...