Stellantis | la strategia di Tavares per ‘bruciare’ lo sciopero | l’annuncio di un nuovo modello a Mirafiori Ma la produzione partirà nel 2027

(Di martedì 9 aprile 2024) Il primo e ultimo incontro era avvenuto due anni fa proprio a Torino, la stessa città dove ora l’ad diCarlostorna a sedersi al tavolo con i sindacati. Grandi annunci in vista, dopo mesi di richieste inevase e strappi dell’azienda, proprio alla vigilia del primounitario del settore auto piemontese negli ultimi 15 anni. Tutto è accaduto nel giro di appena 48 ore: lunedì è partita la convocazione e mercoledì mattina sarà il giorno del faccia a faccia. Al centro il modo in cui l’azienda ha intenzione di rilanciare la, l’ex impianto principe della Fiat ridottosi ad assemblare appena 12mila auto nel primo trimestre del 2024 e dove sono previste 1.560 uscite volontarie. Così a due giorni da una manifestazione che si preannuncia imponente, le indiscrezioni ...

FE | Rookie test a Misano: in pista Shwartzman, Aitken e Maloney - In casa Jaguar, attualmente in testa alla classifica riservata alle scuderie, schiererà Sheldon Van der Linde, mentre per il team clienti Envision sarà il turno di Jack Aitken, che in realtà ha già ...it.motorsport

Le 36 nuove auto Fiat, Alfa Romeo, DS, Citroen, Lancia, Jeep, Opel in uscita ufficialmente tra il 2025-2028. Modelli, marche e pre - La futura offerta di Stellantis si delinea con un assortimento di veicoli in fase avanzata di progettazione, destinati a innovare i cataloghi dei vari marchi. Nel cuore di Torino, all'Heritage hub, il ...businessonline

Nuova Opel Frontera, caratteristiche, motori, abitacolo e prezzo - Tutto sulla nuova Opel Frontera, com'è dentro nell'abitacolo e fuori. Caratteristiche, interni, motori e prezzo.newsauto