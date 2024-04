Stato islamico minaccia attacchi ai quarti di Champions | allerta massima

Idaho, l’Fbi arresta diciottenne: “Voleva attaccare una chiesa in nome dell’Isis” - New York, 9 aprile 2024 - Un 18enne dell'Idaho è Stato arreStato dall'Fbi con l'accusa di aver complottato per attaccare una chiesa e uccidere i fedeli in nome dell' Isis. Il giovane si chiama ...quotidiano

Netanyahu prepara l'operazione su Rafah. Mentre l'Iran chiama alla coalizione islamica contro Israele - Ultimo giorno di Ramadan, vissuto nello stallo su negoziati e ritorsioni. Nuova riunione del gabinetto di guerra. Macron con Al Sisi e re Abdallah chiede la ...huffingtonpost

L'Iran invoca una coalizione di eserciti islamici per combattere Israele - Lo ha detto il comandante della Marina dei Guardiani della rivoluzione dell'Iran, Alireza Tangsiri. Ma è solo propaganda perché l'ipotesi è irrealistica ...globalist