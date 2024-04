Stati Uniti | bimbo di 3 anni trova pistola incustodita sul divano | si spara e muore Il padre accusato di omicidio colposo

(Di martedì 9 aprile 2024) È accaduto in Pennsylvania. Un bambino di 3è morto dopo che hato unasemiautomatica carica sui cuscini deldi casa sua e si èto. A riportarlo i media statunitensi che aggiungono come ildel piccolo, José Hilario Abreu, di 28, sia oradi. L’uomo era seduto sulinsieme ai suoi due bambini, Elijah Abreu Borgen e il fratellino più piccolo di soli due. Il, secondo fonti Usa, ha lasciato l’arma sui cuscini deled è uscito dalla stanza. Elijah hato l’arma carica e ha accidentalmente fatto partire un colpo che lo ha centrato in pieno petto. Il ...

