“Stasera c’è Cattelan…su Rai2” | gli ospiti

(Di martedì 9 aprile 2024) In attesa del programma in prima serata “Da vicino nessuno è normale” In attesa della prima serata sucon “Da vicino nessuno è normale”, con 3 appuntamenti in onda il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno, Alessandro Cattelan torna questa settimana con il finale di stagione e con due nuove puntate di “c’è”, il late night show della RAI, in onda martedì 9 e mercoledì 10 aprile. Questa sera, martedì 9 aprile, ospiterà Daria Bignardi, Rocco Hunt e Rhove. Nella seconda puntata, che andrà in onda invece mercoledì 10 aprile, saranno presenti Emis Killa, Belen Rodriguez, Marco Los e Matto Varini. Durante questa stagione sono passati dalla scrivania di Alessandro Cattelan diversi, tra cui Alessandro Borghi, Angelina Mango, Candace Bushnell, Chiara Martegiani, Diodato, ...