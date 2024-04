Star Wars | Billy Dee Williams difende la blackface | Gli attori dovrebbero poter essere liberi di fare ciò che

La divisione giapponese di Ubisoft ha annunciato in anticipo, ed ovviamente per errore , la data d’uscita di Star Wars Outlaws , rivelando di conseguenza che il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox ... (game-experience)

La nuova serie di Star Wars: Tales of the Empire debutterà su Disney+ proprio in occasione del prossimo Star Wars day, il 4 maggio, ma per ora possiamo guStarci il trailer Disney+ ha diffuso il ... (tuttotek)