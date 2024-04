Squalifica per Mancini? La decisione del giudice sportivo

(Di martedì 9 aprile 2024) Nell’ultimo Derby, il difensore giallorosso Gianluca, che ha fatto vincere la squadra con un gol di testa, ha esultato sotto la Curva Sud sventolando una bandiera biancoceleste con la figura di un ratto, un comportamento che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della FIGC, con il caso che si è chiuso oggi con la delibera del. Ma nienteper. IL giocatore della Roma però è stato multato 5 mila euro per la sua esultanza. Questa la motivazione delsulla vicenda: “delibera di sanzionare il calciatore Gianluca(Soc. Roma) con l’ammenda di 5000 euro per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara ...

