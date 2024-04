Spoiler Un posto al sole | la famiglia si allarga | il dolce segreto viene a galla

(Di martedì 9 aprile 2024)“Unal” che nessuno di poteva mai aspettare. Lasi: finalmente una gioia per tutti, o quasi. Grandi novità in arrivo: il cast dei personaggi di questa che è delle soap nostrane più longeve e amate di sempre potrebbe ampliarsi. Mistero ancora su chi potrebbe svolgere questo ruolo. Intanto però nell’incertezza cresce la curiosità e la suspence tra i fan di questa coppia. Unalarriva una nuova nascita – foto via Instagram @unalrai3 -Cityrumors.itI due sono entrati nel cuore di tutti quanti da quando si sono innamorati perché per stare assieme ne hanno passate tante. Ad ostacolarli, infatti, sul loro cammino c’è proprio la potenteFerri: in particolare, ...

Nella puntata di Un posto al sole in programma lunedì 1° aprile 2024, Otello smetterà improvvisamente di risponde re al telefono , facendo preoccupare un po’ tutti, in particolar modo Silvia e Michele ... (anticipazionitv)

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 5 aprile 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori ... (superguidatv)

Un posto al sole sta per sconvolgere il suo pubblico con puntate al cardiopalma. Stando agli spoiler della soap opera partenopea, infatti, Diana Dalla Valle avrà un brutto incidente e Nunzio sarà ... (tvpertutti)

Upas, Spoiler al 19 aprile: Marina in crisi per l'età, Bianchi chiede aiuto a Torrente - Temendo che Diana possa risvegliarsi e denunciarlo, l'imprenditore Bianchi si rivolgerà al boss Torrente per metterla a tacere ...it.blastingnews

