Sparatoria in strada a Milano | uomo di 39 anni gambizzato in viale Marche

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 –innel tardo pomeriggio di oggi martedì 9 aprile: undi 39è stato raggiunto alcuni colpi di arma da fuoco mentre camminava in. L’agguato è avvenuto verso le 18 nel tratto delvicino a piazzale Maciachini. L’colpito è rimasto ferito a tutte e due le gambe ed è stato trasportato all’ospedale di Niguarda in codice giallo. In base a quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia Radiomobile D, arrivati sul posto insieme alla Polizia Locale, l’è stato colpito mentre stava per entrare nella sua auto, posteggiata in, quando sarebbe stato avvicinato da un ...

