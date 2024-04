Sparatoria in strada a Milano | un 40enne ferito alle gambe in viale Marche

(Di martedì 9 aprile 2024) Unitaliano è statocon quattro colpi di arma da fuoco, poco dopo le 18, in. Stava andando verso la sua macchina, all’angolo con via Bellinzaghi. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Duomo per rintracciare l’aggressore attraverso le testimonianze di chi ha assistito allae l’analisi delle immagini riprese dtelecamere della zona. A quanto si apprende, la vittima era notaforze dell’ordine e aveva numerosi precedenti per sia per droga che per reati contro il ...

