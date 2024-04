Sparatoria a Milano | uomo gambizzato in viale Marche | aggressore in fuga

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) A, zona Maciachini, undi 39 anni è stato ferito alle gambe con dei colpi di arma da fuoco intorno alle 18.30. L'autore dell'agguato ha sorpreso la vittima mentre si stava dirigendo verso la sua macchina in, all'angolo con via Bellinzaghi. Lo ha raggiunto alle spalle mentre si trovava a bordo di un'auto e ha sparato quattro colpi, almeno due dei quali andati a segno. Poi è fuggito, e ora i carabinieri sono sulle sue tracce. Il ferito, che ha dei precedenti, è stato soccorso dopo che alcuni automobilisti hanno assisto alla scena. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, con un'ambulanza e un'auto medica.