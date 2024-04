Sparatoria a Milano | uomo ferito alle gambe | ricercato l’autore del tentato omicidio

Milano , 9 aprile 2024 – Sparatoria in strada nel tardo pomeriggio di oggi martedì 9 aprile: un uomo di 39 anni è stato raggiunto alcuni colpi di arma da fuoco mentre camminava in viale Marche . ... (ilgiorno)

Milano: Sparatoria in viale Marche, un ferito - La vittima è stata trasportata all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile ...affaritaliani

Sparatoria in strada a Milano: uomo di 39 anni gambizzato in viale Marche - L’agguato nel tardo pomeriggio: la vittima è stata raggiunta da almeno 4 colpi di pistola mentre stava entrando in auto ...ilgiorno

Sparatoria in viale Marche, gambizzato un 39enne - Un uomo di 39 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco oggi pomeriggio in viale Marche a Milano. Stando alle prime informazioni, sarebbe stato gambizzato ed è stato trasportato in ospedale in ...rainews