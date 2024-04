Sostenibilità | Valente Italmopa | “Filiera grano | il successo della Carta Harmony di Mondel?z”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. – (Adnkronos) – “La scelta del Gruppo Mondel?z international in Italia di utilizzare 100%nostrano ha fatto sì che abbiamo importato le regoleper produrrein Italia, naturalmente adattandola al nostro territorio e all’ambiente, con”. Così Andrea, presidente– associazione mugnai industriali d’Italia, in occasionetavola rotonda ?Persone, ambiente, territori: percorsi di crescita responsabile nellaagroalimentare?, durante la quale è stato presentato lo studio ?Il Gruppo Mondel?z international in Italia: impatto economico e sociale? realizzato da Ref Ricerche.Alla transizione verso un modello più sostenibile...