Sostenibilità | in Mondel?z Italia +2% natalità interna | ' politiche interne danno risultati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - Mentre prosegue il calo delle nascite in, con Istat che certifica una diminuzione delle nascite nel 2023 rispetto al 2022 di 14mila unità (-3,6%), capita che siano le aziende a scendere in campo a sostegno della. Lo fa ad esempio Mondel?z(l'azienda la conoscono un po' tutti, è quella di Philadelphia, Sottilette, Milka, Oreo, Oro Saiwa, Fattorie Osella...) che sebbene ammetta che sul tema "quello che può fare l'azienda è mettere in campodi supporto, pre e post maternità e per bilanciare il carico di cura, ma si arriva fino a un certo punto" (insomma, a un certo punto sono le istituzioni a dover scendere in campo), registra dei dati sorprendenti e che dicono molto. Tra misure di flessibilità, permessi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge e il ...