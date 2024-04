Sostenibilità dell’accessorio di lusso | nasce a Firenze il primo Consorzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024), 09 aprile 2024 – Appena nato, ha già raccolto aziende per un fatturato aggregato che supera il miliardo di euro. Ma ilPhysis ha potenzialmente un bacino di utenti vastissimo: tutte le realtà che lavorano nella filiera degli accessori die dell’alta moda, tanto da aver attirato l’attenzione dei grandi brand. Ildel genere, che ha come obiettivo lae riduzione degli impatti ambientali delle aziende impegnate nel settore, ha sede aed è una società benefit e start up innovativa. Anche se verrà ufficialmente inaugurata questo giovedì 11 aprile in un evento alla Manifattura Tabacchi, conta già oltre 30 consorziati in Toscana, Lombardia e Veneto. “Ilaccoglie tutte le realtà della ...