Sorrentino | vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli | “Piena fruibilità per gli arenili cittadini”

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “La, accessibilità e gratuità degliè da oggi un formale impegno dell’Amministrazione. Questo è risultato raggiunto grazie a una mozione presentata da me e dal collega Sergio D’Angelo che ildinella seduta odierna ha approvato a maggioranza. Accelerare il passaggio definitivo della gestione della linea di costa dall’Autorità Portuale al Comune die aumentare l’offerta balneare pubblica attraverso la realizzazione di piattaforme amovibili sulla scogliera del nostro lungomare è una battaglia che conduco ormai da 2 anni” lo dichiara ladel, Flavia. “Il mare di ...

Antonio Tajani, delfino. Colloquio a bordo piscina: Siamo in 'Youth' di Sorrentino ma anche in 'Kaputt' quando Malaparte descrive gli svaghi dei ... Oggi, primavera quasi estate, eccoci qui con Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli ...

Padel Best Expo, il grande show del Padel di Monte - Carlo sta per iniziare: ... rispettivamente Presidente e Vicepresidente FIFS Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport, Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista esperto in nutrizione sportiva, Andrea Grasso, chirurgo ...