Sondaggi ultim’ora Isola 9 aprile | chi esce

Le Elezioni regionali in Basilicata 2024 si terranno domenica 21 e lunedì 22 aprile, dalle ore 7 alle 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì. Si elegge il nuovo presidente di Regione e si ... (fanpage)

Ultimo aggiornamento 14 Marzo 2024 9:02 am by Redazione È stato aperto un nuovo televoto al Grande Fratello, che verrà chiuso giovedì 14 marzo 2024. Tramite le nomination sono finiti in questa ... (latuafonte)