Sondaggi | i 5 Stelle mai così vicini al Pd | la linea dura di Conte paga

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladi Giuseppepremia e il Movimento 5risale nei, avvicinandosi al Pd. Il margine tra i pentastellati e i dem è ormai minimo, in diverse rilevazioni. E alle elezioni europeepunta a ottenere un risultato quanto più vicino possibile a quello di Elly Schlein. Impresa che,alla mano, non sembra più impossibile. Nonostante un racconto mediatico molto sbilanciato contro i 5, la strategia di– che prosegue sullanel caso delle elezioni di Bari – sembrare. Gli elettori sembrano credere più alla sua coerenza che non alla difesa del Pd dopo le indagini in Puglia.le rilevazioni vedono spesso i due partiti molto ...