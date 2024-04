“Somiglia al nonno!” Barbara Berlusconi | primo red carpet col figlio Edoardo 15 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Lunedì sera a Roma per la premiere di “Ennio Doris – C’è anche domani”, il film che ripercorre la vita del fondatore di Mediolanum, in uscita in più di 150 sale come evento speciale il 15, 16 e 17 aprile. Presente ovviamente la famiglia Doris, con la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo Doris, ma anche gli interpreti del film, tra cui Massimo Ghini che veste i pdi Doris. Da Milano poi sono arrivati appositamente Marina,e Paolo. Ma a catturare l’attenzione è stato, ilmaggiore di, bellissimo ed elegantissimo accanto alla madre e alla zia. “Serata emozionante ieri a Roma”, ha scritto su Instagram. “Lo dico ora”. Silvio, la figliarompe il silenzio ...