SOCIAL – Milan | l’eclissi solare diventa… rossonera! Le reazioni dei tifosi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 aprile 2024), ilha pubblicato un video con, evento che ha catalizzato l’attenzione nelle ultime ore, in chiaveIeri c’è stata l’attesa eclissitotale, che ha oscurato il cielo su Stati Uniti, Messico e Canada. Milioni di persone hanno atteso l’ora giusta per assistere al raro e affascinante fenomeno, in cui la Luna passa direttamente tra la Terra e il Sole. L’evento ha generato un grande clamore e chiaramente anche dei risvolti sui. Anche ilha partecipato al trend di uno dei temi più caldi del momento, attraverso i suoi canaliufficiali. Sul suo account ufficiale su X, il club ha pubblicato un video in cuivia via diventa lo ...